Coppa Italia, il Genoa elimina la SPAL di De Rossi: agli ottavi affronterà la Roma

Nella sfida valida per i i sedicesimi di Coppa Italia, il Genoa ha battuto la SPAL di Daniele De Rossi grazie al rigore trasformato da Gudmundsson. I rossoblù dovranno ora vedersela con la Roma per gli ottavi di finale della competizione, non sarà previsto nessun ritorno di De Rossi all'Olimpico.