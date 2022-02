Coppa Italia, il Milan cala il poker alla Lazio: in semifinale sarà di nuovo derby

A San Siro il Milan batte 4-0 la Lazio e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia, dove affronterà l'Inter. Sblocca il match Leao al 24', abile a partire alle spalle di Hysaj, a superare in velocità Luiz Felipe e a trafiggere con un diagonale Reina una volta entrato in area. Milan padrone del campo che mette al sicuro il risultato nel finale di primo tempo grazie ad una doppietta di Giroud: al 40' il francese realizzare un facile tap in su assist di Leao, mentre al 45' anticipa Marusic e a supera Reina sul morbido tocco di Theo Hernandez. Nella ripresa la squadra di Pioli gestisce il vantaggio e trova la rete del 4-0 all'80' con Kessie, che dagli sviluppi di un calcio d'angolo approfitta dell'errato disimpegno di Lucas Leiva e di prima intenzione trafigge Reina.