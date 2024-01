Coppa Italia, il Milan dei giovani cala il poker al Cagliari: rossoneri ai quarti

Dopo il passo falso di un anno fa contro il Torino, il Milan centra la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.

Dopo il passo falso di un anno fa contro il Torino, il Milan centra la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Lo fa battendo il Cagliari 4-1 con una formazione ampiamente rimaneggiata, con ben 4 Under 20 titolari.

Il gol che sblocca la partita nasce da un lancio lungo di Théo Hernandez sul quale c'è la maldestra deviazione di Hatzidiakos, con Jovic che ne approfitta, aggancia al volo e di sinistro supera Radunovic. Il raddoppio mette in mostra tutte le migliori qualità del francese che ruba palla nella sua area a Jankto e si rende protagonista di un incredibile coast to coast che termina con l'assist per ll centrocampista, la cui conclusione finisce in rete anche per la maldestra deviazione di Radunovic: 2-0 al 42'.

Nella ripresa arriva il terzo gol, primo in rossonero per Chaka Traorè. Il 19 enne si fa trovare pronto su un rimpallo in area, è bravo a girarsi e bucare un Radunovic nella circostanza complice della sua prima gioia da calciatore professionista. 3-0 al 50'. I sardi segnano la rete della bandiera all'88' con un tiro dalla distanza di Azzi che viene deviato in modo tale da superare Mirante. Poi Leao, entrato nel finale, si rende protagonista di un'azione alla Leao terminata in rete: 4-1. Ai quarti di finale il Milan troverà la vincente di Atalanta-Sassuolo, con i rossoneri che giocheranno in trasferta.