Coppa Italia, il Venezia batte la Ternana 3-1 e vola agli ottavi: sfiderà l'Atalanta

Il Venezia conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia. I lagunari hanno battuto col risultato di 3-1 la Ternana. Ad aprire le danze ci avevano pensato gli ospiti nei primi minuti di gara, con la rete poi annullata per fuorigioco di Pettinari. Concluso il primo tempo sul risultato di 0-0, a inizio ripresa passa invece il Venezia, con la rete di Heymans. Immediato il pari di Pettinari: bel gol su punizione, questa volta senza intervento del VAR. Poi, appunto, la fucilata dalla distanza del centrocampista sloveno e nel finale il tap-in di Forte ad arrotondare il tutto. Per il Venezia, adesso, ci sarà l'Atalanta, già qualificata al prossimo step di Coppa Italia in virtù del proprio piazzamento nell'ultimo campionato di Serie A.