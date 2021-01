Coppa Italia, Juve avanti all'intervallo: Genoa ancora vivo

La Juventus chiude in vantaggio per 2-1 il primo tempo dell'ottavo di Coppa Italia contro il Genoa. Dopo solo un minuto i bianconeri trovano il vantaggio con lo svedese. Paleari prova ad alzare il muro, ma capitola su Morata dopo altri 22 minuti e nel mezzo di tantissime fatiche difensive dei suoi, soprattutto il giovane Dumbravanu sull’ex Parma. La retroguardia bianconera, però, non è da meno: Wesley soffre la verve di Czyborra e a metà primo tempo se lo dimentica completamente su cross di Goldaniga. Il tedesco ringrazia e infila il terzo gol di 45 minuti vissuti su ritmi altissimi, con alcune prodezze (molto bello l’assist di Kulusevski) e diversi svarioni difensivi. Nonché più di un intervento decisamente ruvido, curiosamente anche tra chi prima o poi sarà compagno di squadra (Bentancur su Rovella, Ghiglione su Portanova). Due i gol annullati ai padroni di casa, Arthur e Portanova, entrambi per fuorigioco.