Coppa Italia, Juve inguardabile: l'Inter vince di 'corto muso' e va in finale

A San Siro l'Inter batte 1-0 la Juventus ed è la prima finalista di Coppa Italia.

A San Siro l'Inter batte 1-0 la Juventus ed è la prima finalista di Coppa Italia. Subito Inter pericolosa: traversone di Barella, Dzeko da due passi mette fuori. Partiva comunque in fuorigioco, ma i nerazzurri hanno un impatto migliore con la serata: già pericolosa su palla inattiva, al quarto d'ora la squadra di Inzaghi passa in vantaggio. L'assist è di Barella, la firma è di Dimarco, completamente ignorato nel suo inserimento per vie centrali dalla retroguardia bianconera.

La Juve è spaesata, l'Inter sfiora il raddoppio immediato: Locatelli perde palla in piena area di rigore, Lautaro fa solo la barba al palo. Trovato il vantaggio, i padroni di casa abbassano il baricentro ma, complice il palleggio lento e prevedibile degli ospiti, le migliori occasioni restano a lungo nerazzurre: ancora Lautaro di poco alto. Nella ripresa i nerazzurri vanno in rete con un gran diagonale mancino di Dzeko, ma il gol viene annullatto per fuorigioco del bosniaco.