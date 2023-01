Coppa Italia, l'Inter batte di misura l'Atalanta: è la prima semifinalista

A San Siro l'Inter batte 1-0 l'Atalanta e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia.

A San Siro l'Inter batte 1-0 l'Atalanta e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Ritmi alti, pochi spazi in avvio di gara. Il rispettivo pressing forsennato costringe le due formazioni a partire da dietro e non trovare, anche per le proprie caratteristiche, pertugi in cui far male all'avversario. Prove di LuLa al 29' quando Lukaku appoggia per Lautaro e il tiro dell'argentino viene respinto col lato B e con le mani da Toloi: rigore, chiedono i due e urla San Siro, ma Chiffi non è d'accordo. Il copione resta praticamente identico, anche se l'Inter cresce: al 38' Djimsiti anticipa Lukaku a botta sicura su un bel traversone di Dumfries.