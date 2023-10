Coppa Italia, la Cremonese batte il Cittadella al 121’: agli ottavi sfiderà la Roma

Nel prossimo turno della competizione, gli ottavi di finale, i grigiorossi affronteranno la Roma di Josè Mourinho.

© foto di www.imagephotoagency.it

È la Cremonese la prima squadra a staccare il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nel match di questo pomeriggio contro il Cittadella allo 'Zini' gli uomini di Giovanni Stroppa hanno avuto la meglio sui veneti per 2-1 grazie alla rete di Massimo Coda nel secondo tempo supplementare dopo che i tempi regolamentari erano terminarti in parità con le reti di Bertolacci e Vita. Nel prossimo turno della competizione, gli ottavi di finale, i grigiorossi affronteranno la Roma di Josè Mourinho.