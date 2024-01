Coppa Italia, la Fiorentina batte il Bologna ai rigori: terza semifinale di fila per Italiano

E' la Fiorentina a vincere 5-4 e ad approdare in semifinale, dove affronterà la vincente di Milan-Atalanta.





TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

120 minuti senza gol al Franchi, i rigori decidono Fiorentina-Bologna, quarto di finale di Coppa Italia. E' la Fiorentina a vincere 5-4 e ad approdare in semifinale, dove affronterà la vincente di Milan-Atalanta.

Rompe il ghiaccio col match Saelemaekers da lontano, ma tutto il primo quarto è maggiormente di marca Fiorentina: Kayode il più minaccioso, Skorupski lo respinge. Quindi la grande chance del primo tempo, appena dopo la mezz’ora: in area Zirkzee manda al bar Milenkovic ma grazia la Fiorentina scheggiando la parte alta della traversa.

Nella ripresa il copione della partita rimane immutato per lungo tempo: il Bologna mantiene il controllo del possesso palla, ma gli attacchi efficaci non sono poi così tanti. La Fiorentina gioca in maniera più attendista puntando a una riconquista alta dettata dal pressing. Anche i 4 minuti di recupero sembrano scorrere senza sussulti, finché all'ultimo istante di extra time non arriva al colpo di testa Quarta, costringendo Skorupski a superarsi.

L’overtime comincia con ritmi più intensi rispetto a come si erano conclusi i tempi regolamentari e vede il Bologna partire più forte. La palla della vittoria, però, arriva sulla testa di Kayode al minuto 109, ma l’esterno viola manca la porta di testa, da posizione più che favorevole. Il match si decide dunque ai calci di rigore, dove al quinto tiro dal dishetto sbaglia Posch sparando alto sulla traversa.