Coppa Italia, la Fiorentina trema ma vola ai quarti: un ottimo Parma si arrende ai rigori

La Fiorentina si impone ai calci di rigore nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Parma dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e supplementari.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina si impone ai calci di rigore nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Parma dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e supplementari. Dopo qualche azione per parte (e un gol quasi fatto di Nzola impedito da Coulibaly), sbloccano la gara gli emiliani: azione insistita, quella che al 21' porta al gol di Bernabe, conclusione di un'azione che aveva visto Bonny sbattere sul palo. Neanche il tempo di realizzare, che arriva lo 0-2: ripartenza devastante di Mihaila in campo aperto, stavolta Bonny non sbaglia e corregge dentro la rete.

La Fiorentina accorcia le distanze con Nzola che gira in rete l'1-2 all'84'. Tempo cinque minuti e arriva anche il 2-2: una mano di Osorio manda Sottil dal dischetto e il figlio d'arte pareggia. L'extra time vede un Parma naturalmente più accorto, subita la doppia rimonta. La Fiorentina invece non ha voglia di arrivare alla lotteria dei rigori e in campo si vede, sebbene Corvi non venga costretto agli straordinari. La retroguardia ducale però tiene botta e porta la sfida a decidersi ai calci di rigore.

La serie finale sorride alla Fiorentina, che strappa così in maniera sofferta il pass per i quarti. Il rigore decisivo è tirato da Beltran. I viola affronteranno al prossimo turno la vincente tra Inter e Bologna.