Coppa Italia, la Fiorentina vede la finale: battuta 2-0 la Cremonese allo Zini

La seconda semifinale d'andata di Coppa Italia Cremonese-Fiorentina, vede i viola vincere per 2-0 allo stadio Zini. Al ventesimo, passa la Viola: cross al bacio di Biraghi con il piede debole, il destro, Cabral lo trasforma nell'incornata del vantaggio. Trovato il primo, la Fiorentina ha numerose chance per farne un altro, ma Gonzalez (in sospetto fuorigioco) e Biraghi, a due passi da Carnesecchi, sprecano le più succose. All'intervallo risultato di 0-1. Ballardini opera subito due cambi e modifica anche lo schema tattico della Cremonese: dopo un paio di situazioni pericolose ancora di marca Fiorentina, ecco la reazione grigiorossa. Serve il miglior Terracciano per frenare lo slancio lombardo: non sul destro di Dessers (centrale) quanto su Buonaiuto, che gli si presenta davanti.