Coppa Italia, la Fiorentina vince in 10 e vola in semifinale: battuta l’Atalanta al 93’

La Coppa Italia perde la finalista della scorsa edizione. Al Gewiss Stadium la Fiorentina si impone per 3-2 al termine di una partita bellissima, con continui ribaltoni e un finale davvero clamoroso. Piatek porta avanti la Fiorentina con un calcio di rigore preciso che spiazza Musso. Pareggio dell'Atalanta con Zappacosta intorno alla mezzora: azione bellissima cominciata da Freuler con un tunnel e conclusa dal terzino con un meraviglioso destro a giro, che tocca la traversa e si insacca.

L'Atalanta ribalta la sfida con il primo gol in maglia nerazzurra per Boga, che si presenta davanti a Terracciano, apre il destro e deposita sul palo lungo. La Fiorentina pareggia ancora con Piatek, che stavolta si fa parare il rigore da Musso ma poi è bravo a ribadire in rete sulla ribattuta. All’ultimo secondo ed in pieno recupero, nonostante l’inferiorità numerica dei viola, Milenkovic trova il gol vittoria che permette alla Fiorentina di passare il turno.