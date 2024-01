Coppa Italia, la Juve gioca a tennis con la Salernitana: ai quarti sfiderà il Frosinone

La Juventus dilaga, 6-1 alla Salernitana e qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus dilaga, 6-1 alla Salernitana e qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Neanche tempo di sistemarsi al posto, che arriva un gol: lo segna Ikwuemesi, che ringrazia Gatti per un pasticciato assist involontario e insacca lo 0-1 facile facile al minuto uno. La Juve risponde subito e al 12' pareggia con Miretti. La Salernitana cede la scena alla Vecchia Signora, che prima dell'intervallo passa in vantaggio con Cambiaso

Dopo nemmeno dieci minuti di ripresa, la Juventus cala il tris: altro gol sugli sviluppi di un corner, stavolta Rugani è lesto nell'approfittare della respinta corta di Fiorillo sul colpo di testa di Milik. I bianconeri a quel punto divampano e la Salernitana man mano che passano i minuti tende sempre di più a scomparire dal campo. C'è ancora spazio per altre reti: il 4-1 è innescato dal subentrato Yildiz ma la firma è di Bronn (autogol). Il quinto, arrivato quasi a tempo scaduto, e stavolta è tutto del talentino turco. Finita? No, perché c'è tempo pure per la prima gioia in bianconero di Weah: il suo poderoso destro bacia la traversa ed entra poi in rete, per il 6-1 finale. La Juventus si qualifica ai quarti di Coppa Italia, incontrerà il Frosinone.