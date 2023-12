Coppa Italia, la Lazio supera di misura il Genoa: ai quarti possibile derby con la Roma

All'Olimpico finisce 1-0 il primo tempo di Lazio-Genoa, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Olimpico finisce 1-0 Lazio-Genoa, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. A decidere il match è il primo gol italiano di Matteo Guendouzi, centrocampista che al 6' minuto sfrutta nel migliore dei modi l'assist di Pellegrini e batte Leali con una conclusione molto precisa.

Nel corso del primo tempo la squadra biancoceleste è costretta anche a un cambio: al 26' alza bandiera bianca l'esterno d'attacco danese Gustav Isaksen, al suo posto entra Felipe Anderson. Nella ripresa la più grande occasione per pareggiare per il Genoa arriva al 61': pallone in area di rigore per Retegui che scatta con i tempi giusti e prova la conclusione ravvicinata con il mancino che viene murato da un grande intervento di Gila. Con questa vittoria la Lazio si qualifica per i quarti di finale dove affronterà la vincente di Roma-Cremonese.