Coppa Italia, la Salernitana si sveglia prima del Napoli: poker alla Samp! Agli ottavi sfiderà la Juve

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Salernitana supera la Sampdoria all'Arechi e si regala la Juventus negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il 4-0 finale con cui la squadra di mister Inzaghi ha superato quella di mister Pirlo, porta le firme di Ikwuemesi al 28° del primo tempo e di Tchaouna autore di una doppietta al 46° e al 67° (entrambi ai primi gol in Italia), oltre al sigillo finale di Cabral (86').

Da segnalare, tra le altre cose, il ritorno in campo con la maglia della Sampdoria di Andrea Conti, un anno dopo l'ultima volta. Era il 20 ottobre 2022 quando l'esterno ex Milan giocò in Coppa Italia contro l'Ascoli, prima di un nuovo lungo stop per infortunio. Sponda Salernitana, invece, il ritorno in campo di Simy, reintegrato in rosa dopo un lungo periodo con la maglia numero 9. Agli ottavi, come detto, la Salernitana affronterà la Juventus.