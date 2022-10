Coppa Italia, la Samp fatica con l’Ascoli ma va agli ottavi: l’azzurro Contini decisivo ai rigori

Sono serviti undici rigori per stabilire chi fra Sampdoria e Ascoli avrebbe affrontato negli ottavi di finale di Coppa Italia la Fiorentina.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono serviti undici rigori per stabilire chi fra Sampdoria e Ascoli avrebbe affrontato negli ottavi di finale di Coppa Italia la Fiorentina. Alla fine l'ha spuntata la squadra di Stankovic contro i bianconeri di Bucchi che escono a testa altissima.

Poche emozioni ma comunque due gol nella prima frazione di gara. Dopo appena dieci minuti i padroni di casa trovano il gol del vantaggio con Verre. I bianconeri piano piano salgono di tono e trovano il pareggio intorno alla mezz’ora con Collocolo.

La ripresa inizia su ritmi bassissimi con la Sampdoria che prova a rendersi pericolosa ma fallisce quasi sempre l’ultimo passaggio. L’Ascoli dall’altra ci prova con una conclusione dalla distanza di Bidaoui che termina in gradinata. Il ritmo cala con i bianconeri che ci provano nel finale con Gondo ma la sua conclusione trova la facile parata di Contini.

Dopo appena tre minuti nei tempi supplementari, la partita si accende come una grande occasione per Gabbiadini. Dall’altra parte è Calligara che calcia dalla distanza con potenza con il pallone che termina sul fondo non di molto. Nel secondo tempo di extra-time arriva il gol che ribalta il punteggio siglato da Donati, ad un minuto dalla fine Augello pennella un cross perfetto per Caputo che spedisce alle spalle di Guarna per il gol che manda la sfida ai rigori.

Dagli undici metri seggano Gabbiadini e Botteghin mentre Verre si fa parare il rigore da Guarna con Eramo che gonfia la rete. Djuricic segna con qualche brivido e Falasco calcia in gradinata. Ancora Guarna sugli scudi che para il rigore a Caputo con Gondo che supera Contini in maniera ineccepibile. Verre segna il suo tiro dagli undici metri e Contini para su Caligava. Si va ad oltranza con Augello, Falzerano, Conti, Bidaoui, Leris, Donati, Murru, Quaranta, Ferrari, Tavcar e Contini segnano mentre Guarna si fa neutralizzare il tiro dal suo collega della Samp.