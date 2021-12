Coppa Italia, la Sampdoria passa il turno: 2-1 al Torino e ottavi contro la Juve

Dopo il successo nel derby, la Sampdoria vince in casa anche contro il Torino in Coppa Italia. La formazione di Roberto D'Aversa si impone per 2-1 sui granata di Ivan Juric e stacca il biglietto per gli ottavi di finale dove ad attendere c'è la Juventus. La squadra di Roberto D’Aversa parte forte con una discesa di Verre che lascia sul posto Rincon e serve Quagliarella ma l’attaccante a tu per tu con Berisha prova un pallonetto debole bloccato dal numero uno granata. Il vantaggio doriano arriva con un calcio di rigore causato da Mandragora su Depaoli e trasformato dal capitano della formazione di casa. Il Toro però reagisce a alla mezz’ora del primo tempo sfiora il pareggio con Brekalo che innescato da Linetty viene rimontato da Ferrari. I granata di Juric si rendono pericolosi ancora con Zaza ma Falcone gli sbarra la strada della porta. Il primo tempo si chiude con un calcio di punizione per il Torino dal lato corto destro dell’area calciato da Mandragora e respinto di pugno da Falcone.



La ripresa si apre con un tacco di Verre per Ciervo ma la sua conclusione termina sul fondo. All’ottavo Brekalo sfonda sulla sinistra ed entra in area ma viene steso da Chabot. Inizialmente Piccinini fa proseguire ma, richiamato da Mazzoleni al VAR, assegna il rigore per il Torino. Dal dischetto si presenta Mandragora che supera Falcone. Pochi istanti più tardi la Samp torna avanti con un assist perfetto di Ciervo che Verre tramuta in gol. Nel finale il Toro si riversa in avanti alla ricerca del pareggio che vorrebbe dire supplementari ma la retroguardia ligure regge l'urto e può festeggiare il passaggio di turno in Coppa Italia.