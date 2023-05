Coppa Italia, Lautaro ribalta una bella Fiorentina: l'Inter vince un'altra finale

L'Inter vince la nona Coppa Italia della sua storia! Vittoria per 1-2 in finale contro la Fiorentina.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter vince la nona Coppa Italia della sua storia! Vittoria per 1-2 in finale contro la Fiorentina. E' la Fiorentina a partire meglio, con un ardore famelico, e al 3' è già in vantaggio sull'asse esterno: Ikone crossa per Gonzalez, che brucia Dimarco e fa 0-1. Pronta risposta Inter: Dumfries per Dzeko, che non inquadra la porta da buona posizione, anche per il tocco di un avversario. Pian piano viene fuori anche l'Inter, assieme ai cori dei suoi tifosi dopo circa venti minuti di sciopero, e dopo un'enorme chance divorata da Dzeko subito dopo metà frazione, appena prima della mezz'ora è Lautaro Martinez, ispirato da Brozovic, a infilare in diagonale l'1-1. Altri sette minuti e il Toro incorna ancora la Viola, con una splendida spaccata volante su cross di Barella, che vale il sorpasso Inter, 2-1 al 37'.

Nella ripreesa chance ghiotta sul mancino di Dimarco poco dopo, ma l'esterno la svirgola. Iniziano quindi i cambi, sia Inzaghi che Italiano cominciano con una doppia sostituzione. Al 67' occasione enorme per l'Inter: Terracciano ribatte su Lukaku, subentrato poco prima, e ferma anche il tap-in tentato da Dimarco, comunque in fuorigioco. Italiano al 70' disegna la Viola con un 4-2-4 che come primo frutto porta all'occasione di Gonzalez, murato da Handanovic. Prosegue il forcing viola, che porta a un duplice errore di Jovic sotto porta: se prima è bravo nel movimento, con Handanovic che deve superarsi, sul cross al bacio di Dodo il serbo, tutto solo, allarga troppo il colpo di testa.