Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Cremonese-Cittadella: in palio il match con la Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

Si alza il sipario allo "Zini" di Cremona, che quest'oggi - alle 15:00 - ospiterà la gara valida per i Sedicesimi di Coppa Italia tra Cremonese e Cittadella: una sorta di revival per le due formazioni che proprio venerdì scorso si sono affrontate in campionato, con i grigiorossi vittoriosi in rimonta, e che quest'oggi si daranno battaglia per centrare gli Ottavi di Finale in casa della Roma.

Sciolti i dubbi in avanti per la squadra di casa, con il solo Tsadjout praticamente certo del posto: a far coppia con lui nel 3-5-2 di Stroppa, Ciofani. Sul versante opposto, invece, si rivede tra i pali Maniero.

Di seguito le formazioni ufficiali:

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Sernicola, Tuia, Lochoshvili; Sekulov, Collocolo, Bertolacci, Abrego, Quagliata; Tsadjout, Ciofani. All: Stroppa

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Carissoni, Negro, Frare, Giraudo; Kornvig, Danzi, Carriero; Mastrantonio; Magrassi, Maistrello. All: Gorini.