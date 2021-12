Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Sampdoria-Torino: Quagliarella titolare, Juric con Zaza

Roberto D'Aversa cambia molto ma ritrova Quagliarella in attacco. Il capitano blucerchiato sarà affiancato dal giovane Ciervo mentre a centrocampo insieme a Thorsby ci sarà Askildsen con Depaoli e Verre sulle corsie. Novità anche in porta dove ci sarà Falcone mentre in difesa spazio a Ferrari, Dragusin, Chabot e Murru. Anche Ivan Juric cambia qualcosa nel suo Toro che vede in Zaza il suo terminale offensivo. Alle spalle della punta spazio a Linetty e Brekalo mentre in mediana giocheranno Baselli, Rincon e Mandragora. In porta ci sarà Berisha mentre la difesa a quattro sarà composta da Ola Aina, Izzo, Buongiorno e Ansaldi.

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Ferrari, Dragusin, Chabot, Murru; Depaoli, Thorsby, Askildsen, Verre; Ciervo, Quagliarella.

Torino (4-3-2-1): Berisha; Aina, Izzo, Buongiorno, Ansaldi; Baselli, Rincon, Mandragora; Linetty, Brekalo; Zaza.