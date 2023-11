Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Torino-Frosinone: in palio gli ottavi con il Napoli

Il Torino dopo il successo contro il Lecce cerca la conferma nei sedicesimi di Coppa Italia contro il Frosinone, reduce dall'incredibile sconfitta di Cagliari.

Il Torino dopo il successo contro il Lecce cerca la conferma nei sedicesimi di Coppa Italia contro il Frosinone, reduce dall'incredibile sconfitta di Cagliari. Juric sceglie Gemello in porta dal primo minuto, con Zima a completare il terzetto difensivo. Out Bellanova, non al meglio dopo la botta presa da Falcone, mentre davanti ci sono Zapata e Sanabria. Di Francesco opta per Ibrahimovic e Kvernadze nel tridente con Cheddira. Di seguito le formazioni ufficiali:

Torino (3-5-2): Gemello; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Linetty, Tameze, Gineitis, Vojvoda; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Lirola, Okoli, Monterisi, Oyono; Brescianini, Bourabia, Mazzitelli; Ibrahimovic, Cheddira, Kvernadze. Allenatore: Di Francesco.