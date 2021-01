Coppa Italia, Lukaku-Eriksen: l'Inter vince un pazzo derby, rosso per Ibra

Succede di tutto a San Siro nel derby tra Inter e Milan, quarto di finale di Coppa Italia, con l'Inter che vince 2-1 e passa in semifinale. Rossoneri avanti al 31' grazie al solito Ibrahimovic, colpo da biliardo di destro che dopo aver toccato il palo entra in rete. Poi scintille tra lo stesso svedese e Lukaku, i due, entrambi ammoniti, vengono divisi a fatica dai compagni di squadra. Nella ripresa Ibra ancora protagonista in negativo: secondo giallo per una zampata su Kolarov e rosso. L'Inter spinge e trova il pari con Lukaku su rigore assegnato dal Var. Poi l'arbitro Valeri è costretto ad uscire per un problema muscolare, sostituto dal quarto uomo Chiffi. Finale convulso, 10 minuti di recupero, al 97' Eriksen trova il gol vittoria con una punizione magistrale. La squadra di Conte ora affronterà in semifinale la vincente di Juventus-Spal.