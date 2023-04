Coppa Italia, Lukaku riprende la Juve al 94': finisce 1-1 e in rissa allo Stadium

Allo Stadium pareggiano 1-1 Juventus e Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia.

Allo Stadium pareggiano 1-1 Juventus e Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Di Maria si accende subito, dopo cinque minuti Handanovic deve smanacciare in angolo sul tentativo dal limite del Fideo. Gli ospiti manovrano compassati, dopo una ventina di minuti il primo a scaldare i guantoni a Perin è Dimarco con una telefonata su punizione dai 25 metri. Alla mezz'ora l'Inter fa sul serio: bel lavoro di Dzeko, Brozovic arriva al tiro dal limite. La soluzione centrale e rasoterra del croato trova pronto l'estremo difensore bianconero, che manda in corner. Proteste nerazzurre sugli sviluppi dell'azione per un potenziale tocco di mano in area bianconera: il VAR esclude il rigore. Vlahovic crea grattacapi ad Acerbi con i suoi movimenti: al 37' stacca col tempo giusto sul cross dalla trequarti di Fagioli, ma la girata aerea è facile preda di Handanovic.

Nella ripresa, dopo un'occasione per parte con Vlahovic e Mkhitaryan, la Juve sfiora il vantaggio con Milik al 79'. L'ex Napoli, sotto porta, non riesce a deviare in rete per una questione di millimetri un tiro-cross di Cuadrado. Passano 5' e lo stesso colombiano trova il gol: traversone dalla sinistra di Rabiot che viene sfiorato di testa da Bastoni quel poco che basta per finire sui piedi di Cuadrado che controlla e calcia con potenza alle spalle di Handanovic. Al 94' calcio di rigore per i nerazzurri dopo un tocco di mano abbastanza evidente da parte di Bremer. Dal dischetto Lukaku non sbaglia e firma l'1-1. Esultanza polemica del belga sotto la curva della Juventus che lo aveva beccato dal suo ingresso. Massa estrae il doppio giallo ed espelle Lukaku. Ammonito anche Cuadrado che poi al termine del match viene espulso per una lite proprio con Lukaku.

Scoppia la rissa al triplice fischio: Subito dopo il fischio finale parte la rissa, stavolta con Handanovic protagonista e tutte le panchine coinvolte: l'esito è stato il rosso diretto per il portiere e capitano nerazzurro e per lo stesso Cuadrado, ancora una volta protagonista degli scontri, che sono continuati anche nel tunnel dello Juventus Stadium. Alla fine sono tre gli espulsi che salteranno il ritorno a San Siro.