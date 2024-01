Coppa Italia, Milan ko a San Siro! L'Atalanta raggiunge la Fiorentina in semifinale

L'Atalanta sbanca San Siro, battendo 2-1 il Milan, e raggiunge la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia.

L'Atalanta sbanca San Siro, battendo 2-1 il Milan, e raggiunge la Fiorentina in semifinale di Coppa Italia. Dopo un rigore reclamato dall'Atalanta (Gasperini espulso per proteste), De Roon che non riesce a colpire la palla atterrato da Reijnders, botta e risposta a San Siro nei minuti finali della prima frazione. Segna prima Rafael Leao, al termine della solita combinazione con il compagno di scorribande, Theo Hernandez: il francese entra in area e serve un pallone arretrato al portoghese, che con il piattone, di controbalzo, non lascia scampo a Carnesecchi. Si spezza l'equilibrio al 45', ma l'Atalanta reagisce subito e pareggia immediatamente: azione splendida, in velocità: Holm trova Koopmeiners, che con un destro di prima intenzione batte Maignan.

Nella ripresa arriva subito la svolta: contatto tra Miranchuk e Jimenez, lo spagnolo sembra toccare anche il pallone ma Di Bello è inflessibile e stavolta assegna il rigore alla Dea, trasformato con freddezza ancora da Koopmeiners. Pioli comincia a muovere le pedine dalla panchina (entra subito il neo-arrivato Terracciano), ma sono sempre i bergamaschi a rendersi pericolosi: De Ketelaere, Miranchuk ed Ederson sfiorano il tris.