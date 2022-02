Coppa Italia, oggi a San Siro Milan-Lazio: il programma completo dei quarti

Dopo la qualificazione alle semifinali dell'Inter, ottenuta ieri con la vittoria per 2-0 contro la Roma, continuano oggi i quarti di finale di Coppa Italia. Stasera al Meazza il Milan Pioli affronterà in gara unica la Lazio di Sarri alle ore 21, la vincente affronterà in semifinale l'Inter. Di seguito il programma completo dei quarti.

Martedì 8 febbraio

Inter-Roma 2-0 (2' Dzeko, 68' Sanchez)

Mercoledì 9 febbraio

Milan-Lazo, ore 21

Giovedì 10 febbraio

Atalanta-Fiorentina, ore 18

Juventus-Sassuolo, ore 21