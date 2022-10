Coppa Italia, oggi Cremonese-Modena per gli ottavi con il Napoli: le probabili formazioni

Questo pomeriggio ci si giocherà l'accesso agli ottavi di finale, dove la vincente affronterà la capolista Napoli allo stadio Diego Armando Maradona

Saranno Cremonese e Modena ad aprire questo giovedì di Coppa Italia. Nonostante l'ultimo incrocio tra le due risalga a 17 anni fa (sulla panchina degli emiliani c'era Stefano Pioli), si tratta di due società molto simili: proprietà ambiziose e voglia di tornare a calcare i grandi palcoscenici. La Cremonese ci è riuscita riconquistando la Serie A 26 anni dopo l'ultima volta, il Modena invece sogna di imitarla, come detto in più occasioni dal presidente Rivetti. Intanto questo pomeriggio ci si giocherà l'accesso agli ottavi di finale, dove la vincente affronterà la capolista Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.

La probabile formazione della Cremonese - Mister Alvini non può non pensare anche al delicatissimo scontro salvezza con la Sampdoria di lunedì, dunque ci si aspettano tante novità: in porta ci sarà Carnesecchi (ma occhio a Sarr), protetto da Aiwu e Vasquez in difesa con ai lati Ghiglione e Quagliata. A centrocampo si rivedrà Escalante dal 1', accompagnato da uno tra Meité e Castagnetti. Le grandi novità riguarderanno la trequarti: Buonaiuto è pronto ad occupare la fascia sinistra, mentre dal lato opposto si scalda Afena-Gyan, già provato in quella posizione contro lo Spezia. In mezzo è pronto Milanese, mentre Tsadjout sarà l'attaccante centrale.

La probabile formazione del Modena - Anche il grande ex della gara Attilio Tesser (tecnico della promozione in Serie B della Cremonese nel 2017) ha annunciato che farà turnover. Oltre ai lungodegenti Gargiulo e Battistella non saranno della gara Poli, Panada e Azzi (quest'ultimo da valutare). In porta ci sarà Seculin, difeso da Oukhadda, Piacentini, De Maio e uno tra Renzetti e Ponsi. Magnino, Duca e GIovannini comporranno il terzetto di centrocampo a supporto di Giovannini, Marsura e Bonfanti. Diaw subentrerà nel secondo tempo.