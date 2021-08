Coppa Italia, Pereyra e Vlahovic trascinano Udinese e Fiorentina: vittorie su Ascoli e Cosenza

Nelle due sfide del primo turno di Coppa Italia in programma questa sera, Udinese e Fiorentina vanno avanti senza grandi problemi. Tutto facile per i friulani nella sfida a tinte bianconere contro l’Ascoli. La squadra di Gotti cala un tris contro quella di Sottil trascinata dal solito Roberto Pereyra, autore di una doppietta e da Molina. Per l’Ascoli la rete di D’Orazio.

Nell’altra gara, la Fiorentina si sbarazza agevolmente del Cosenza. A segno il solito Vlahovic, autore di una doppietta e il nuovo acquisto Nico Gonzalez. Il quarto gol porta la firma di Venuti.