Coppa Italia, poker dell'Udinese al Crotone: agli ottavi sfiderà la Lazio

Alla Dacia Arena tutto facile per l'Udinese, che batte 4-0 il Crotone nel sedicesimo di Coppa Italia. L'Udinese passa in vantaggio al 20' con Pulsetto su assist di Success. 8' più tardi il raddoppio friulano: De Maio stacca di testa da calcio d'angolo e firma il 2-0. Al 41' tris dei padroni di casa con Success su calcio di rigore, penalty concesso per un tocco di braccio in area di Cuomo su cross di Soppy. Al 62' l'Udinese chiude il match ancora con Pulsetto, che dal limite dell'area trafigge Saro. I bianconeri ora se la dovranno vedere con la Lazio per gli ottavi di finale.