Coppa Italia, rigore negato e gol Juve viziato da un fallo di Cuadrado: Atalanta inferocita contro Massa

Animi caldissimi al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Bergamaschi in svantaggio per 1-0 e inferociti contro l'arbitro Massa. Al 12' grandi proteste per un rigore non concesso a Pessina: Il trequartista dell'Atalanta scambia con Zapata ma viene fermato in area di rigore da Rabiot, Massa fa ampi cenni di proseguire, il VAR non interviene. Al 32' Cuadrado recupera palla travolgendo con una scivolata Gosens, il pallone arriva in area di rigore e dopo una serie di rimpalli, Kulusevski calcia a giro insaccando il pallone nella porta di Gollini. Altre proteste vibranti degli atalantini, Massa parla col Var e conferma il gol.