Coppa Italia, Salernitana e Sampdoria passano il turno: battute Reggina e Alessandria

Sampdoria e Salernitana hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. 3-2 per i blucerchiati contro l'Alessandria a Marassi, in una gara molto complicata per gli uomini di D'Aversa che hanno rimontato lo svantaggio del primo tempo, quando Chiarello e Corazza avevano reso inutile lo splendido gol di tacco di Quagliarella. Nella ripresa però prima Gabbiadini e poi Thorsby hanno consentito alla Samp di accedere al prossimo turno. Due gol di Bonazzoli hanno invece permesso alla Salernitana di avere la meglio sulla Reggina. 2-0 il finale per i padroni di casa all'Arechi. Adesso saranno Torino e Genoa le prossime avversarie rispettivamente di Samp e Salernitana.