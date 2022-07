Coppa Italia, subito una sorpresa: Sudtirol eliminato, con l'Udinese ci sarà la Feralpisalò

Si apre con una sorpresa la Coppa Italia 2022-2023, che oggi vedeva in campo il primo match ufficiale della competizione.

Si apre con una sorpresa la Coppa Italia 2022-2023, che oggi vedeva in campo il primo match ufficiale della competizione. Nel turno preliminare, la Feralpisalò ha eliminato la neo promossa in Serie B Sudtirol, sconfitta per 3-1. Non basta il gol di Voltan nel finale per riaprire una partita che ha visto tra i grandi protagonisti l'ex Parma Luca Siligardi, autore di una doppietta, e Cernigoi, che sigla il tris della Feralpisalò. Al prossimo turno i bresciani incroceranno l'Udinese.