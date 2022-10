Coppa Italia, tris dello Spezia al Brescia: agli ottavi trova l'Atalanta

Al Picco lo Spezia batte 3-1 il Brescia e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove troverà l’Atalanta.

Al Picco lo Spezia batte 3-1 il Brescia e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove troverà l’Atalanta. La doppietta di Strelec e la rete di Verde valgono il passaggio del turno per gli spezzini. Una gara ben gestita dai padroni di casa, con un paio di buoni spunti anche degli ospiti, che nel finale trovano il gol della bandiera con Moreo. Alcune buone risposte per Gotti per lo Spezia, che scopre l’interessante Leo Sanca e ritrova Daniele Verde, fondamentale per gli equilibri delle Aquile.