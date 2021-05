Coppa Italia, vince la Juve tra le polemiche: battuta l’Atalanta 2-1

Al Mapei Stadium la Juventus batte 2-1 l'Atalanta è vince la Coppa Italia. Parte forte la squadra di Gasperini, al 12' Pessina scambia con Zapata ma viene fermato in area di rigore da Rabiot, Massa fa ampi cenni di proseguire, il VAR non interviene. Grandi proteste Atalanta. Al 32' Juve in vantaggio: Cuadrado recupera palla travolgendo con una scivolata Gosens, il pallone arriva in area di rigore e dopo una serie di rimpalli, Kulusevski calcia a giro insaccando il pallone nella porta di Gollini. Altre proteste vibranti degli atalantini, Massa parla col Var e conferma il gol. Al 42' gli orobici pareggiano: Freuler ruba palla a Rabiot e allarga sulla destra per Hateboer. L'esterno dell'Atalanta serve a rimorchio Malinovskyi che non ci pensa due volte a calciare superando Buffon. Al 72' la Juventus trova il gol del 2-1: Chiesa all'utima azione prima di essere sostituito da Dybala, recupera palla su Hateboer sul lato sinistro del campo. L'esterno bianconero rientra verso l'area, scambia con Kulusevski e supera Gollini con un tocco ravvicinato. Nel finale del match ancora nervosismo: vibranti proteste dell'Atalanta per un fallo fischiato da Massa a Ilicic ai danni di Danilo all'interno dell'area bianconera. espulso dalla panchina Toloi.