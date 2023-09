Cori contro la Juve: Procura apre indagine su calciatori del Milan

"E chi non salta è un gobbo juventino" non sembra nemmeno essere pronunciato in maniera completa.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un video condiviso sui social, un coro di sfottò verso la Juventus, che non è nemmeno chiaro se sia ben compreso dagli stessi interpreti. Rafa Leao e alcuni giocatori del Milan si sono resi protagonisti di uno 'scivolone', pubblicando sui social un video mentre cantavano un coro anti-juventino sul pullman, dopo la vittoria contro la Roma, seppure nelle immagini il famoso canto "E chi non salta è un gobbo juventino" non sembra nemmeno essere pronunciato in maniera completa.

Ma la Procura Federale non perdona e ha aperto un'indagine sui rossoneri protagonisti, per volere della FIGC che vuole evitare comportamenti contrari rispetto ai principi di lealtà, probità e correttezza. Il risultato? Con grande probabilità Leao e compagni se la caveranno con una multa e con una lezione per il futuro: occhio a cosa si pubblica sui social.