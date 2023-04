Cori razzisti a Lukaku, la Juve prende posizione: "Collaboriamo per individuare i responsabili"

TuttoNapoli.net

"La Juventus, come sempre, sta collaborando con le forze dell'ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti verificatisi ieri sera". Arriva anche il comunicato della Juventus, rilanciato sui canali social ufficiali del club bianconero, in merito agli episodi di razzismo che hanno portato al concitato finale di gara contro l'Inter, nel quale - tra gli altri - Romelu Lukaku è stato espulso in seguito all'esultanza polemica rivolta ai tifosi bianconeri presenti in curva: "Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il 'codice di gradimento'", si legge nel tweet.