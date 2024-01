Cori razzisti a Maignan, si va verso apertura fascicolo in Procura a Udine

GIOVANILI PRIMAVERA, SOLO UN PUNTO PER IL NAPOLI CONTRO IL PISA: FINISCE 0-0 Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pisa per 0-0 nella 15esima giornata del Campionato Primavera 2 allo Stadio "Piccolo" di Cercola Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pisa per 0-0 nella 15esima giornata del Campionato Primavera 2 allo Stadio "Piccolo" di Cercola LE ALTRE DI A SALERNITANA ANCORA KO: IL GENOA VINCE IN RIMONTA NEL SEGNO DI GUDMUNDSSON La squadra di Alberto Gilardino supera in rimonta per 1-2 la Salernitana e inguaia la squadra di Inzaghi sempre più fanalino di coda del nostro campionato La squadra di Alberto Gilardino supera in rimonta per 1-2 la Salernitana e inguaia la squadra di Inzaghi sempre più fanalino di coda del nostro campionato