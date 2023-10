Corona annuncia: "Pellegrini della Roma denunciato 5 volte da una escort"

Bufera su Lorenzo Pellegrini. Come riportato dal portale di Fabrizio Corona, Dillinger News, il capitano della Roma ha ricevuto cinque denunce

