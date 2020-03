Coronavirus, aereo militare tedesco in soccorso a Bergamo: 6 pazienti trasferiti in Germania

Un aereo militare tedesco è atterro a Bergamo dopo essere partito questa mattina da Colonia per trasferire sei pazienti affetti da Covid-19 nel Land della Nordreno Westfalia, dove verranno curati. L’Airbus A310 MedEvac è attrezzato per l’evacuazione di feriti gravi e dispone di sei postazioni di terapia intensiva, scrive la versione on line del Corriere della Sera.