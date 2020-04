Coronavirus, bel gesto della Roma: giocatori rinunciano a 4 mesi di stipendio e aiutano i dipendenti

Il calcio è fermo ma la Roma scende ugualmente in campo. Lo fa per aiutare chi è in difficoltà. La società, infatti, ha raggiunto un accordo che è il seguente: i calciatori, con Fonseca e lo staff tecnico, hanno proposto al club di rinunciare a quattro mensilità (marzo, aprile, maggio e giugno) e compenseranno la differenza retributiva per quella parte di personale che è interessata da ammortizzatori sociali. I dirigenti, invece, rinunceranno a una mensilità.