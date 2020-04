Coronavirus, continua la 'fuga' dei calciatori della Juve: De Ligt volato in Olanda

Continua la diaspora in casa Juventus di calciatori che tornano nei loro paesi: l'ultimo ad aggiungersi all'elenco è Matthijs De Ligt. Il difensore è tornato in Olanda per stare accanto alla famiglia e fronteggiare l'emergenza Coronavirus nel suo paese nativo A svelare il rientro in Olanda del difensore bianconero è stata la fidanzata del calciatore sui social.

GLI JUVENTINI IN FUGA - Il centrale ex Ajax si aggiunge a Higuain, Ronaldo, Khedira, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Szczesny e Rabiot: nessuno tra questi è in Italia