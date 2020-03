Coronavirus, Dybala rassicura: "Sto bene, basta notizie false"

Dopo le false voci circolate dal Sudamerica nelle scorse ore, Il calciatore della Juventus Paulo Dybala ha negato di aver contratto il coronavirus e su Twitter ha scritto un post in cui rassicura tutti gli appassionati di calcio: "Ciao a tutti, vi scrivo per confermarvi che sto bene e ho scelto l'isolamento volontario. Grazie a tutti per i messaggi. No fake news".

Hola a todos, quería confirmar que estoy bien y en aislamiento voluntario. Gracias a todos por los mensajes y espero que esten bien 🙏 #NoFakeNews #coronavirus — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 13, 2020