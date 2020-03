Coronavirus, Gabbiadini: "Oggi non ho febbre. Spiace aver creato disagi a tutti"

L'ex attaccante del Napoli Manolo Gabbiadini ora in forza alla Sampdoria è risultato positivo al Coronavirus. Il doriano ha rilasciato alcune parole ai microfoni de Il Secolo XIX dispiacendosi per quanto accaduto “Oggi non ho neppure la febbre, solo un po’ di mal di gola, però vediamo come evolve la situazione. Mi spiace ovviamente per i disagi provocati a tutti…”.