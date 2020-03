Coronavirus, il Milan regala un flacone di gel disinfettante ai giornalisti

Il calcio italiano è nel caos per via dell'emergenza Coronavirus che sta colpendo il nostro paese. Curioso quanto accaduto a San Siro: secondo quanto riporta la redazione di Tmw, il Milan ha deciso idi regalare a ogni giornalista presente oggi in tribuna stampa a San Siro per la sfida col Genoa un flacone brandizzato di gel disinfettante. In un clima surreale, bella trovata della squadra rossonera per sensibilizzare e fare la propria parte in un momento così delicato per l'intero paese.