Coronavirus, il Torino annulla la conferenza della vigilia del tecnico Longo

Niente conferenza stampa della vigilia per Moreno Longo alla vigilia della sfida contro il Napoli. A comunicarlo è il club granata con una nota apparsa sul sito ufficiale: "In osservanza dell’Ordinanza della Regione Piemonte, il Torino Football Club comunica che domani, venerdì 28 febbraio, non si terrà la conferenza stampa di presentazione della partita Napoli-Torino".