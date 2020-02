Coronavirus, la Juve corre ai ripari: l'Under 21 non si allenerà più alla Continassa

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Nessun giocatore dell'Under 23 della Juventus si potrà allenare, per qualche giorno, con la prima squadra. E' la misura precauzionale decisa dalla società dopo il caso di positività, al primo test, di un calciatore della Pianese, avversaria dei bianconeri domenica scorsa nel campionato di serie C. La decisione è maturata oggi dopo la notizia giunta dalla Toscana. In ogni caso, sono pochissimi, spesso nessuno, e non tutti i giorni, i giocatori della rosa U23 aggregati alla squadra di Sarri e usano spogliatoi e docce a parte. Ieri, ad esempio, nessuno ha partecipato alla trasferta di Champions a Lione. (ANSA).