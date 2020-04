Coronavirus, per Matuidi tampone ancora positivo: altre due settimane di isolamento

Il tampone non ha ancora dato esito negativo e ci vorranno altre due settimane "supplementari" di isolamento per Blaise Matuidi, risultato positivo al Coronavirus il 17 marzo scorso, esattamente 14 giorni fa. A darne l'annuncio è stata Isabelle, la moglie osteopata del centrocampista della Juventus, con una storia su Instagram. Lo ha riferito Sky Sport. Nessuna novità nemmeno per gli altri due positivi Daniele Rugani (dall'11 marzo) e Paulo Dybala (dal 21 marzo), dei quali il club bianconero comunicherà tempestivamente l'avvenuta guarigione.