Corsa Champions, da Firenze: "Viola da 7° posto, non ha un 9 ma se qualcuna fallisce..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il giornalista fiorentino Mario Tenerani. Ecco le sue parole in merito alla Fiorentina in zona Champions: "Sono realista, non scettico. Lo scorso anno ha fatto un miracolo con due finali, anche quest'anno è disegnata per il settimo posto, ma sta facendo più del proprio dovere. Se qualcuna davanti fallisce, logico che una squadra come la Fiorentina deve approfittarne. Certo che può lottare oggi, soprattutto se la UEFA concedesse anche il quinto posto. Ora però vedremo quanto la società farà a gennaio e quanto influiranno gli impegni delle coppe, perché il calendario è fitto per la squadra.

Per la Fiorentina, che ha una squadra forte ma non fortissima, sarà un bel tour de force. La Fiorentina forse è l'unica lì davanti a lottare senza un vero centravanti e neanche l'unico esterno offensivo che faceva gol come Gonzalez. E' una squadra che è un'anatra zoppa oggi ma è miracolosamente lì. Tolgo Inter, Juventus e Milan, le altre ce le metto tutte e stanno nel gruppone. E' un campionato dove può succedere di tutto".