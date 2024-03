Corsa europea con l’asterisco: Atalanta e Fiorentina senza slot liberi, si giocherà (forse) a maggio

Il malore accusato da Joe Barone ha portato al rinvio di Atalanta-Fiorentina ed ha aperto ad un grande punto interrogativo.





TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il malore accusato da Joe Barone ha portato al rinvio di Atalanta-Fiorentina ed ha aperto ad un grande punto interrogativo.

Quando verrà recuperata la partita? Per via delle nazionali, il match non può essere spostato a domani, infatti non è previsto neanche il Monday Night per questo turno di campionato. Ad aprile entrambe le squadre avranno il calendario congestionato a causa dei numerosissimi impegni tra campionato, Coppa Italia, Europa League e Conference League. Proprio in Coppa Italia Atalanta e Fiorentina si affronteranno nella doppia sfida delle semifinali. Sarebbe complicata anche la prima settimana di maggio se le due squadre dovessero approdare in semifinale delle rispettive coppe europee, con i viola che hanno buone chance di riuscirvi visto il sorteggio fortunato di venerdì scorso. Una data possibile sarebbe, dunque, intorno alla metà maggio, ma con entrambe le squadre in finale di coppa gli slot sarebbero tutti occupati. In ultima ipotesi potrebbe paventarsi anche l'incredibile ipotesi di giugno quando, però, tutte le competizione sono già terminate.