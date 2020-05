CorSera - La Lazio si nasconde e viola le regole: partitella 3vs3 per i biancocelesti

La Lazio è tra le società che maggiormente hanno espresso la propria voglia di tornare a giocare. L'edizione odierna del Corriere della Sera rivela che in allenamento la squadra biancoceleste ha violato il regolamento degli allenamenti individuali con una partitella. Nascosti da una rete, i ragazzi di Inzaghi hanno affrontato sfide tre contro tre. Una cosa che ovviamente non si potrebbe fare dato che al momento c'è l'ok solo per gli allenamenti singoli e per quelli collettivi bisognerà aspettare il 18 maggio.