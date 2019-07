CorSport - Inter, Lukaku costa troppo: idea Cavani per sostituire Icardi

Lukaku è l'attaccante che vuole Antonio Conte, ma non a 83 milioni di euro. L'Inter non può e non vuole spingersi oltre l'offerta di 60-65 milioni di euro bonus compresi fatta al Manchester United. Ecco perché, secondo il Corriere dello Sport, l'Inter starebbe iniziando a valutare anche le possibili alternative e tra queste ci sarebbe una vecchia conoscenza del campionato italiano: Edinson Cavani. Tutto questo per sostituire Icardi che piace tanto al Napoli.